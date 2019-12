Das Musikjahr beginnt auf der Theaterbühne. Musiker und Publikum sitzen zusammen auf der Bühne. Bisher hatte das Neumünsteraner Publikum zweimal die Möglichkeit die Atmosphäre auf der Bühne zu erleben. Alle Gäste zeigten sich fasziniert von dem Klang, der Atmosphäre, der Beleuchtung und der Musik. Zum dritten Mal geht der Jazz-Club Neumünster e. V. in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Neumünster mit einem besonderen Musikprogramm auf die Bühne. Nirgendwo sonst könnte so ein großes Ensemble besser sein Können unter Beweis stellen.Das achtköpfige Ensemble EDEN besteht aus vier Jazzmusikern Anton Mangold- Sopransaxophon, Clemens Lots- Schlagzeug, Jan-Peter Itze - Piano, Janosch Korell - Kontrabass und vier klassisch ausgebildeten Musikern Franz Berlin - Violine, Giorgi Paresi - Violine, Veronika Schöttl - Viola und Nico Nesyba - Violoncello. Das Ensemble führt in seiner Musik Einflüsse der europäischen (Romantik) und der amerikanischen (Jazz, Pop, Rock) Musiktradition zusammen. Die außergewöhnliche Kombination dieser Instrumente ermöglicht Kompositionen, die ganz oder teilweise ausmontiert sind und improvisierte Teile enthalten. Neben Kompositionen des Bassisten Janosch Korell werden Kompositionen von Günter Möll und John Patitucci das Repertoire des Ensemble EDEN ergänzen. Im Jahr 2019 war das Saxophon das Instrument des Jahres und im Jahr 2020 ist es die Geige. Hier werden diese Instrumente auf spannende Weise zusammen geführt.Das Konzert findet auf der Bühne des Theaters in der Stadthalle amum 20 Uhr statt. Die Karten dazu gibt es zum Preis von 25 Euro im Kulturbüro am Kleinflecken 26 oder, wenn man Glück hat, an der Abendkasse.Mario Schmitt