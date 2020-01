Glitzer, Glamour, Paprazzi – die Welt der Prominenten strotzt nur so vor perferkt gestylten SchauspielerInnen, MusikproduzentInnen, AutorInnen und, und, und ... Alles ist genauestens geplant, getimt und vorbereitet, denn jeder kleinste Fauxpas wird in der Presse ausgeschlachtet und dann mit dem Finger auf die gezeigt, die eben doch nur Menschen sind unter dieser perfekten Maske. Auch Promis haben Probleme, über die nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird – oder eben in der Secret Support Group, bei deren geheimen Treffen die Zuschauer dieses Stückes dabei sein können. Dieses Mal äußern sich bei der Therapiesitzung: Drew Barrymore, Michael Jackson, Kurt Cobain, Michael Jackson, Mary Stuart, J. K. Rowling, Snoop Dogg und Demi Lovato. Ein einzigartiger Blick hinter die Kulissen enthüllt bereits heute den Tratsch von morgen!Ein selbst entwickeltes Theaterstück von und mit der 12d.• Montag, 13. Januar 2020, 19 Uhr• Dienstag, 14. Januar 2020, 11.45 Uhr• Mittwoch, 15. Januar 2020, 10 und 19 Uhrim Theatersaal der GemS NMS-BrachenfeldEintritt: 3 Euro am Morgen, 5 Euro am Abend