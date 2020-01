Bernd Lenz ist Fachkrankenpfleger für Psychiatrie, zertifizierter Deeskalationstrainer (ProDeMa®), Lehrbeauftragter an verschiedenen Pflegeschulen und arbeitet seit 1983 in der Akutaufnahmestation einer psychiatrischen Klinik. Er ist auch als Autor tätig, hat etliche Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht und schreibt in seiner Freizeit Gedichte, inspiriert von der täglichen Arbeit oder vom aktuellen Zeitgeschehen. Malte Petersen ist Fachkrankenpfleger für Psychiatrie und Care-Manager,arbeitet seit 1998 sowohl im therapeutischen als auch im akuten Aufnahmebereich einer psychiatrischen Klinik. Er musiziert seit 2009 mit seiner Familie (von Barock bis Rock) mit den Schwerpunkten Klavier und Gesang. Seit Jahren schreibt er Musikstücke für psychiatrische Fachseminare, Kongresse und für das IQSH.Eintritt 12 Euro (Vvk. zzgl. Gebühr, Auch&Kneidl 04321 / 44064)Abendkasse 14 Euro