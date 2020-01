Im Vordergrund aller Betrachtungen stehe das Wohl und die optimale medizinische Versorgung aller Patienten, so Ruge. Ob dies eine Klinik allein leisten könne, oder ob Kooperationen zweckdienlich seien, werde das geplante Gutachten, dem man ergebnisoffen gegenüber stehe, ergeben.Unabhängig davon bestehe kein Anlass, die Leitung des FEK aus der Hand und nach Kiel abzugeben. Kooperationen mit Kiel, von KERN, der Kiel-Region bis hin zur Stadtregionalbahn, hätten bis jetzt allein den Zweck gehabt, Kieler Probleme mit Hilfe benachbarter Städte und Kreise zu lösen. „Dies würde, gerade auf dem Krankenhaussektor, von uns so nicht mitgetragen werden“, so Ruge.