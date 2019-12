Er tritt damit die Nachfolge von Jürgen Christiansen, Joldelund, nicht nur im Unternehmen an. Mit Robert Brodersen wird der Vorstand der Fach-Innung Kälte- und Klimatechnik weiter verjüngt.„Ein positives Signal für die Zukunft,“ so Obermeister Klaus Oelrichs. Jürgen Christiansen dankte Obermeister Oelrichs für sein ehrenamtliches Engagement in der Innung. Dies ist heute wichtiger denn je. Robert Brodersen und Thies Oelrichs (Dithmarscher Kältetechnik GmbH) sind zudem als weitere stellvertretende Mitglieder in den Gesellenprüfungsausschuss gewählt worden. Till Niklas Allaut aus Sörup (Fa. Arctos Industriekälte AG, Sörup) belegte bei dem diesjährigen Bundesleistungswettbewerb einen hervorragenden 3. Platz.Klaus Oelrichs (Obermeister), Jürgen Christiansen und Robert Brodersen (stellv. Obermeister)