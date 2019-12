Wer ein solches oder ähnliches Weihnachtspäckchen packen und spenden möchte, kann dies noch bis zum 19. Dezember direkt in der Gasstraße 12 tun. Eine Angabe, ob das Geschenk für Mann oder Frau ist, ist hilfreich.Diese werden dann am 20. Dezember, um 17 Uhr bei der traditionellen Weihnachtsfeier für Bewohner der Übernachtungsstelle, Mitarbeiter sowie Gäste und ehemalige Bewohner der Tagestätte, den Wohnungslosen überreicht. In liebevoll geschmückten Räumlichkeiten wird ein ebenfalls durch Spenden ermöglichtes Weihnachtsessen serviert. Zudem wird Pastor Bemmé von der Anschargemeinde die Gäste an diesem Abend mit einer Andacht und einer Weihnachtsgeschichte festlich einstimmen.