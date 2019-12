„Unsere Stadt ist stark und zweifellos auf einem sehr guten Weg. In den vergangenen zehn Jahren hat Neumünster spürbar an Attraktivität gewonnen und wächst nachhaltig“, zog Tauras am Donnerstag eine positive Zwischenbilanz. Er machte zudem deutlich, dass er bis zur Wahl eines Nachfolgers alles für seine Stadt geben will.Zu seinen Zukunftsplänen konnte Tauras noch nichts Konkretes mitteilen. Er könne sich ein Engagement sowohl in der Wirtschaft als auch beispielsweise bei einem Verband im Sozialbereich gut vorstellen. Spekulationen, wonach er ein politisches Amt in Kiel anstreben könnte, wies Tauras zurück. Laut der Aussage des Oberbürgermeisters seien alle politischen Ämter dort zurzeit gut besetzt.