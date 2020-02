Der Vortrag unterstützt Eltern, sich bewusst zu werden, wie ihre Worte wirken und wie sie sie gezielter einsetzen können. Beantwortet werden Fragen wie „Welche Sprache verstehen unsere Kinder?“, „Was mache ich, wenn mein Kind „nicht hört“?“ oder „Wie lerne ich, richtig zu zuhören?“.Der Elterncoach Sascha Schmidt, bekannt aus den aktuellen Podcast „Familiensache“ bei R.SH, möchte in seinem Vortrag Eltern Tipps für mehr Klarheit in der Kommunikation geben und so die Achtsamkeit gegenüber Kindern erhöhen. Raum für Elternfragen aus dem Alltag schließen den Vortrag ab.Start ist um 19:30 Uhr. Die Gebühr beträgt 12 Euro. Anmeldungen (bis zum 25.2.20) und Infos: Ev. Familienbildungsstätte, Christianstr. 8-10, 24534 Neumünster, Tel: 04321 – 2505400, www.fbs-neumuenster.de Bildunterschrift: Elterncoach Sascha Schmidt stellt die Inhalte seines Buches vor.